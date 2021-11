Kornwestheimer Schulen Weiterer Schritt Richtung Campus Ost

Kornwestheim - Auf dem Weg zu ihrem neuen Schulcampus Ost hat die Stadt Kornwestheim einen weiteren Meilenstein so gut wie genommen. Diskussions- und Erklärungsbedarf gibt es hier und da noch, etwa im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen am Donnerstagabend, aber: Das Raumprogramm steht soweit, es soll Mitte Dezember im Gemeinderat beschlossen werden. Wie die neuen Schulgebäude aussehen werden, ist indes noch nicht klar. Aber es gibt nun Leitlinien für den Bedarf an Klassenzimmern und Fachräumen, für das pädagogische Konzept und Co. Auf dieser Grundlage will Kornwestheim im kommenden Frühjahr in einen Ideenwettbewerb für Architekten starten. Im Herbst 2022, so hofft man, können ein Preisgericht und der Gemeinderat dann entscheiden, wer das Projekt konkret plant. „Es ist das teuerste Bauprojekt in der Geschichte der Stadt“, sagte Oberbürgermeisterin Ursula Keck bei einem Pressegespräch.