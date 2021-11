Kornwestheim Welche Corona-Regeln gelten wo?

Kornwestheim - Seit Mittwoch gilt in Baden-Württemberg die Corona-Warnstufe. Vor allem für ungeimpfte Menschen gelten nun stärkere Einschränkungen – auch in der Stadtbücherei und in den städtischen Museen. Die Besucherinnen und Besucher müssen entweder geimpft oder genesen sein oder ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen können. Ein Antigen-Schnelltest ist laut Mitteilung der Stadt Kornwestheim nicht mehr ausreichend. Schülerinnen und Schüler seien von dieser Regelung jedoch ausgenommen, da sie in der Schule regelmäßig getestet würden, so heißt es in der Pressemitteilung. Beim Museumsbesuch müsse nun der Schülerausweis vorgelegt werden. Das Tragen eines medizinischen Mund- und Nasenschutzes sei weiterhin erforderlich, genauso wie die Registrierung mit Namen und Kontaktdaten.