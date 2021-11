Kornwestheim Welche Ideen es für Kornwestheim gibt

CDU

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Bartholomä stieg ebenfalls mit der Causa Corona in die Debatte ein: „Plötzlich war Corona knallhart präsent.“ Er erinnerte daran, dass die Pandemie auch die Finanzplanung einer Stadt ordentlich durcheinanderschütteln kann, warb aber auch für die Impfkampagne. Dass der Doppelhaushalt 2022/23 ohne Kreditaufnahmen und Steuererhöhungen auskomme, hob er hervor. Schwerpunkte in seiner Rede legte er auf Themen wie Bildung und Senioren – der Ortsseniorenrat solle unterstützt werden, alternative Wohnangebote wie Senioren-WGs könne man sich vorstellen. In Sachen Wohnraum müssten die Schaffung urbanen Grüns und neuer Wohnflächen zusammengedacht werden. Außerdem, so der Fraktionsvorsitzende, müsse man mehr für Sauberkeit und Sicherheit in der Innenstadt tun. In die Räume der Kinderwelt könne, so ein Denkanstoß, ein Juz/Jugendcafé einziehen. Bartholomä erinnerte auch an den CDU-Vorschlag, aus der alten Bücherei ein Bürgerhaus zu entwickeln.