Kornwestheim Welches Graffito darf es sein?

Entscheidung fällt schwer

Sie brachte einen Vorschlag in die Runde ein, den andere Stadträte durchaus bedenkenswert fanden. Wie wäre es denn, fragte Bühler, wenn man Jeroo die Fläche an der Brücke zur Verfügung stellen würde und dem Studio Vierkant die Bahnhofsunterführung, die ebenfalls neu gestaltet werden soll? Gute Idee, lobte Silvia Stier (CDU), denn in der Bahnhofsunterführung könne man sich beim Vorbeischlendern in Ruhe mit dem Kunstwerk beschäftigen. Intern wollen sich die Fraktionen nun noch einmal beraten. Und beim Studio Vierkant wird man wohl nachfragen müssen, ob Änderungen möglich sind. . . Nebenbei bemerkt: Auch vor acht Jahren mochte sich die Jury nicht festlegen und schlug vor, ein Graffito in der Bahnhofstraße zu verwirklichen und einen zweiten Entwurf von Jan Haas und Frederic Sonntag in der B27-Unterführung im Süden der Stadt.