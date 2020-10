Kornwestheim - Im Fachbereich Organisation und Personal der Stadt Kornwestheim hat man es gleich am Montag durchgerechnet: Der Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst, auf den sich Arbeitgeber und Gewerkschaften am Wochenende in Potsdam verständigt haben, wird im Haushalt der Stadt Kornwestheim in den kommenden zwei Jahren mit knapp 1,4 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten zu Buche schlagen.