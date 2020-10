Kornwestheim Weniger Besucher, geringere Kosten

Bei der Stadtentwässerung läuft es einigermaßen nach Plan und auch ganz gut. Sie hat sogar, vor allem wegen geringerer Betriebskosten, als Überschuss 234 000 Euro mehr im ersten Halbjahr erwirtschaftet als vorgesehen. Indes wird hier auch kräftig investiert, rund drei Millionen Euro steckt sie in Investitionen, die wohl auch nicht Corona bedingt verschoben oder gestrichen werden müssen. Beispiele sind große Kanalsanierungen in der Bogenstraße und der Mühlhäuser Straße, die bereits laufen.

Auch die Städtische Wohnbau liegt soweit im Plan, ein Corona bedingter Nachtragshaushalt war hier nicht nötig. Sie hat Umsatzerlöse von 1,35 Millionen Euro im ersten Halbjahr erwirtschaftet und damit mehr als geplant (rund 1,23 Millionen Euro), es wurde weniger Geld in die Instandhaltung von Gebäuden gesteckt als gedacht, was natürlich nicht nur am Zustand der Gebäude liegt. „Es ist auch schwer, derzeit Handwerker zu bekommen“, sagte Koch-Haßdenteufel. Investiert wurde unter anderem in das Gebäude Bahnhof-/Friedrichstraße – das Wohn- und Geschäftsgebäude wurde in diesem Jahr fertiggestellt. Insgesamt schließt die Wohnbau das erste Halbjahr mit einem Überschuss im Betriebsergebnis von 211 000 Euro.

Das Gründerzentrum weist einen Fehlbetrag von 77 000 Euro im ersten Halbjahr 2020 aus, geplant waren 85 000 Euro. Dass das Ergebnis etwas besser wurde, liegt unter anderem daran, dass eine halbe Projektstelle nicht besetzt worden war.

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim haben im ersten Halbjahr knapp 82 Millionen Euro erlöst, geplant waren 89,4 Millionen Euro. Allerdings sank auch der Betriebsaufwand. Die Stadtwerke erwirtschafteten einen geringeren Überschuss von etwa 550 000 Euro, geplant waren 1,87 Millionen. In den Kornwestheimer Einrichtungen gab es weniger Besucher. Erlöszahlen legte die Stadt zwar noch nicht vor, aber im Alfred-Kercher-Bad lag die Zahl der Besucher im ersten Halbjahr bei 29 542 (ursprünglich geplant: 65 000), und im Cityparkhaus und dem Parkhaus am Holzgrundplatz parkten 47 543-mal Autos statt wie geplant gut 58 000 –mal.