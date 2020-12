Kornwestheim Weniger Gottesdienste an Heiligabend

Und dann hat sich die Gemeinde für Pattonville, wo gleich zwei Gottesdienste ausfallen, etwas ganz Besonderes ausgedacht: einen Stationenweg. Er ist ab Donnerstag, 14 Uhr, eingerichtet und kann bis zum 7. Januar begangen werden. An vier Stationen dürfen sich die „Krippengänger“ überraschen lassen. Pfarrerin Katrin Sältzer sagt, dass die Teilnehmer 20 bis 30 Minuten einplanen sollten. Start ist an der Heiliggeistkirche. Mit Handy und QR-Scanner werden sie von Station zu Station – sie befinden sich alle in der Ortsmitte – geleitet. Aber auch wer über kein Handy verfügt, kann den „Gottesdienst im Gehen“ nachverfolgen und feiern.

Hygienevorschriften Grund für die Absagen

Insbesondere die Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen bei den Freiluftgottesdiensten hatte die Gemeinde bewogen, diese aus dem Programm zu streichen. Der Schritt sei ihnen nicht leicht gefallen, sagt Pfarrer Horst Rüb.

Die katholische St.-Martinus-Kirchengemeinde belässt es bei ihrem Programm, sieht man einmal davon ab, dass die beiden ökumenischen Freiluftgottesdienste in Pattonville am Nachmittag des Heiligen Abend ausfallen. Pfarrer Franz Nagler hat zum Fest noch zwei wichtige Hinweise für die Gläubigen: „Es wäre ratsam, zum Gottesdienst ins Autokino Decken mitzubringen, weil es doch kalt werden kann. Außerdem können die Gottesdienste der katholischen Kirchengemeinde im Nachhinein auch jederzeit online angeschaut werden.“