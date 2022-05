Kornwestheim Wenn Angehörige eine Pflege-Auszeit brauchen

Angebote arbeiten Hand in Hand

Allerdings könne es auch passieren, dass man erkenne: So ein Netzwerk ist nicht die richtige Lösung. „Dann kommen zum Beispiel Angebote wie eine stationäre Kurzzeitpflege ins Spiel“, führt Silke Reich aus. Dafür sei dann jedoch der Pflegestützpunkt des Landkreises zuständig, den es seit Anfang des Jahres in Kornwestheim ebenfalls gibt. Er ist im Rathaus ebenfalls in Zimmer 039 untergebracht, wo auch Sibylle Kostron und Martina Glock arbeiten, wenn sie vor Ort sind.

Dann sitzen sie aber nicht ausschließlich in ihrem Büro, sondern präsentieren das neue Angebot aktiv. Am 24. Juni und 1. Juli, jeweils freitags, wollen sie gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt an einem Info-Stand auf dem Wochenmarkt paratstehen.

Kontakt zu den Mitarbeitern

Ein Termin zur „PflegeFrei“-Beratung kann telefonisch unter 0 71 41/14 46 99 71 oder per E-Mail an pflegefrei@landkreis-ludwigsburg.de ausgemacht werden. Die Beratung findet nach Terminvereinbarung im Rathaus in Kornwestheim im Zimmer 039 statt. Der Zugang ist barrierefrei. Es ist allerdings auch möglich, einen Termin zuhause zu vereinbaren.