Kornwestheim Wenn auch in den Ferien gepaukt wird

Zwar sind die Lehrkräfte dazu da, Inhalte zu vermitteln, damit die Schüler Stoff aufholen, Lerninhalte wiederholen und gezielt an Lernschwierigkeiten arbeiten können. Eine Art Frontalunterricht findet aber nicht statt, denn die Lernbrücken gehen individuell auf die persönlichen Defizite der jungen Leute ein. Deshalb gab es in der ersten Woche Diagnosetests, um den Nachholbedarf jedes einzelnen Schülers zu erfassen, erläutert Pitteroff. Auf dieser Basis konnten die Lehrer für die junge Leute zielgerichtete Aufgaben vorbereiten.

Mit Abstand am größten waren die Defizite in Mathematik. Während der coronabedingten Schulschließung sei es gerade in diesem Fach schwierig gewesen, dem Stoff zu folgen, erläuterte ein Zehntklässler, der namentlich nicht genannt werden möchte, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich habe das Gefühl, dass mir die Lernbrücke hilft das nachzuholen. Alles wird super erklärt“, sagt er.

Weil das individuelle Pensum, das die Schüler bei der Lernbrücke hatten, ganz unterschiedlich ausfiel, waren auch die Stundenpläne sehr verschieden. Bei manchen gab es im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr Freistunden vor, zwischen und nach den fachlichen Einheiten. In dieser Zeit konnten sich die junge Leute in Lernräume zurückziehen, um selbstständig an den Aufgaben weiterzuarbeiten.

Viele Schüler hätten nicht erst seit der Corona-Pandemie Defizite. Diese seien aber durch die Heimlernphase verstärkt worden, sagt Marcel Pitteroff. Er hat den Eindruck, dass der Großteil der Schüler froh über die Förderung ist und wirklich mitarbeitet. „Ich glaube, das Ganze bringt etwas. Aber der tatsächliche Erfolg wird sich erst im neuen Schuljahr zeigen“, meint er.

In kleinerem Umfang wurde auch am sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) eine Lernbrücke durchgeführt. Eine Woche lang wiederholte eine Lehrerin mit sechs Schülern aus unterschiedlichen Klassen den Lernstoff der Fächer Deutsch und Mathematik. „Das war zwar formal ziemlich aufwendig, aber ich finde es gut, dass das Ministerium die Mittel dafür angeboten hat“, sagt Schulleiterin Eva Wernecke. Der Fernunterricht sei für die Kinder nicht einfach gewesen, weswegen Defizite entstanden seien. Auch am SBBZ wurden bei den Eltern von infrage kommenden Kindern gezielt für die Lernbrücke geworben.

Insgesamt haben in Kornwestheim vier Schulen an den Lernbrücken teilgenommen, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Neben dem ESG und der SBBZ waren das die Philipp-Matthäus-Hahn- Grund- und Gemeinschaftsschule sowie die Theodor-Heuss-Realschule.