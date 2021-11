Kornwestheim Wenn Corona das Comeback erzwingt

Kornwestheim - In der Vergangenheit kam es schon öfter vor, dass SVK-Trainer Sascha Becker im Kader seiner Mannschaft auftauchte. Das war dann hauptsächlich bei Vorbereitungs- oder Freundschaftsspielen so. Und ab und zu machte das dem Landesliga-Coach und früherem Keeper ja auch Spaß, mal wieder das Tor zu hüten. Nun ist die Lage eine andere, brisantere. Becker wird im Spiel am Sonntag um 14 Uhr bei der SpVgg Satteldorf selbst die Kickstiefel schnüren und sich zumindest bereithalten. Der Grund ist aber nicht wirklich spaßig: Den Kornwestheimern stehen viele Spieler aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung. Die einen sind nicht geimpft und dürfen somit ohne PCR-Test nicht auflaufen, die anderen sind verletzt, wiederum andere weilen im Urlaub. In letztere Kategorie fallen zum Beispiel Kapitän Marco Reichert, Offensivmann Pirmin Löffler sowie die Torhüter Hendrik Rauscher und Steffen Weber.