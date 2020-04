Kornwestheim Wenn der Chef das Essen selbst ausliefert

Bei Ralph Wagner und seinem Team im Applaus im K ist momentan vieles anders. Seit die Verordnung am 21. März in Kraft getreten ist, dass Restaurants wegen des Coronavirus geschlossen bleiben müssen, gibt es eine Neuerung: Der Chef nimmt Essensbestellungen telefonisch an und liefert die Mahlzeiten selbst zu den Gästen nach Hause. Schon früher konnte man im Applaus die Speisen am Telefon ordern und im K holen kommen. Neben dem weiterhin bestehenden Abholservice soll nun die zusätzliche Lieferoption den Wegbruch des regulären Mittagsgeschäfts ein wenig kompensieren, sagt Ralph Wagner. An sieben Tagen die Woche wird zwischen 11.30 und 15 Uhr eine verkleinerte Karte mit wechselndem Mittagstisch angeboten. Vor allem Stammgäste und ältere Kornwestheimer nehmen den Lieferservice in Anspruch. Am Abend hat die Küche zu, denn für seine Mitarbeiter musste Wagner Kurzarbeit einführen.