Kornwestheim Wenn der Wildtierschützer resigniert

Dabei geht es dann weniger um den Müll als um die Natur, die Tier- und Pflanzenwelt. „Wenn die Leute mich sehen, auf 80 Meter Entfernung, wird oft der Hund kurz angeleint und wenn ich wieder weg bin, darf er wieder springen.“ Ein solches Verhalten sei problematisch, zum Beispiel könnte der Hund Rebhühner jagen. „Auch die Felder darf man eigentlich nicht betreten“, fügt Härle hinzu. Vom Hundekot wolle er gar nicht erst anfangen. Es gebe so viele Vorschriften, an die sich jedoch kein Mensch halte, weil niemand die Einhaltung kontrolliere. In diesem Zusammenhang beklagt Härle eine „stillschweigende Duldung der Gesellschaft“.

Wenn er Menschen gezielt anspreche, höre er häufig: „Das habe ich nicht gewusst.“ Einige seien wirklich ahnungslos, andere einfach ignorant. In letztere Kategorie fallen für Härle auch diejenigen, die auf dem nahen Golfplatz vor wenigen Wochen eine Regenhütte abgefackelt hätten. „Auch da wird Party gemacht und der Müll bleibt danach einfach liegen.“

Das sagt die Verwaltung: Infopolitik

„Jeden Monat werden die Mülltermine für den Folgemonat veröffentlicht. Weitere Infos zur richtigen Entsorgung finden sich auch auf der städtischen Homepage. Dieses Angebot soll künftig erweitert werden. Die Stadt kann sich vorstellen, auf der Homepage und in der App den Müll regelmäßig zu thematisieren. Dennoch sieht die Stadt auch die Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht, den eigenen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Dafür stehen Mülleimer und auch weitere kostenlose Möglichkeiten zur Entsorgung zur Verfügung. Hilfreich ist hier auch die App der AVL. Sie erinnert zum Beispiel an Leerungstermine und es gibt ein sogenanntes Wertstoff-ABC, das auflistet, wo Wertstoffe und bestimmte Abfälle entsorgt werden können.“

Kontrollen „Der städtische Vollzugsdienst überwacht im Rahmen des sogenannten Feldschutzes wöchentlich auch die Felder und Feldwege in Kornwestheim. In erster Linie wird dabei das Durchfahrtsverbot kontrolliert. Aber auch die ordnungswidrige Müllentsorgung wird in diesem Zuge überwacht. Auch Hinweisen, die dazu eingehen, geht der Vollzugsdienst nach.“