Kornwestheim Wenn die Lehrerin an der Haustür klingelt

Wir hatten drei Tage Zeit, um uns vorzubereiten. Die Tage vor der Schließung haben wir uns in einer Dienstbesprechung mögliche Szenarien der Materialabgabe und Korrektur überlegt. Unser Ziel war es, vor der Schließung den Kindern die Materialien für die kommenden drei Wochen mitzugeben. Das hat geklappt. Am Freitag vorher konnten wir den meisten Kindern die Übungsmaterialien schon mitgeben, die restlichen haben wir am Montag vor der Schließung verteilt. Damals dachten wir, dass wir nach Ostern wieder regulären Unterricht abhalten. In den Ferien wurde klar: Die Schule bleibt zu, wir müssen andere Wege finden und neuen Stoff vermitteln. So wurde sich in den Osterferien besprochen, Material erstellt, kopiert und neue Wege gesucht, wie man den Kindern neuen Unterrichtsstoff digital erklären kann.