Kornwestheim Wenn die Lehrerin unterm Tisch hockt

Kornwestheim - Mal mit dem Bogen über die Geigensaiten streichen, mal aufs Schlagzeug hämmern oder versuchen, der Posaune einen Ton zu entlocken – all das macht den Tag der offenen Tür aus, zu dem die Städtische Musikschule alljährlich in ihr Domizil am Marktplatz einlädt. Die Kinder können sich an Instrumenten probieren, können die Musikschullehrerinnen und -lehrer kennen lernen, können den Ensembles zuschauen und zuhören. Das wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sein. Aber ganz möchte die Musikschule auf den Tag der offenen Tür nicht verzichten.