Kornwestheim Wenn die Leuchte ein Käpsele ist

Die Technik, so berichtet Andreas Mietzker, bei den Stadtwerken Ludwigsburg/Kornwestheim Baubeauftragter für die Straßenbeleuchtung, stamme aus der Schweiz, sei mittlerweile aber so weit etabliert, dass es herstellerübergreifende Lösungen gebe. Die hiesigen Stadtwerke gelten als Vorreiter beim Einsatz dieser Technik. Immer wieder erkundigen sich Kommunen bei dem Unternehmen, wie sie die Technik am besten einsetzen. Das lohnt sich nach Einschätzung von Mietzker nur dort, wo in den Abend- und Nachtstunden nicht allzu viele Menschen unterwegs sind. 400 Euro kosten die intelligenten Leuchtkörper pro Stück und damit gut 150 Euro mehr als die herkömmliche Technik. Dafür leuchten sie nur mit 13 bis 15 statt mit 60 Watt, und in der Nacht sind sie in der Regel für sechs Stunden aus. Die Mehrkosten werden sich amortisieren, davon geht Johannes Rager aus. 32 000 Euro hat das Unternehmen bisher in die Technik investiert. In Ludwigsburg, Pattonville und Kornwestheim haben die Stadtwerke mittlerweile 450 dieser Leuchten installiert, 80 davon auf Kornwestheimer Gemarkung. 11,5 Kilometer Fuß- und Radweg seien mittlerweile damit ausgeleuchtet, berichtet Andreas Mietzker, 13 Kilometer sollen es bis zum Jahresende sein.