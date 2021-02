Kornwestheim - Um Erkältungskrankheiten bei Babys und Kindern geht es am Montag, 10 Uhr, in der Babyzeit des Bewohner- und Familienzentrums. Heilpraktikerin Manuela Waida berichtet, warum die Infekte wichtig für Kinder sind und wie sie mit natürlichen Methoden behandelt werden können. Der Vortrag findet online statt. Eine Anmeldung ist per E-Mail an bfz@kornwestheim.de erforderlich.