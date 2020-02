Kornwestheim Wenn die Schäufele geifert und keift

Zunftrat Peter Kienzle nahm als Bauer auf der Durchreise das örtliche Geschehen aufs Korn. Baubürgermeister Daniel Güthler, der die Stadtverwaltung in der Prunksitzung repräsentierte, musste sich so manches anhören. Sogar die Auseinandersetzung um den Verkauf eines Grundstücks direkt neben dem Rathausturm – in der vergangenen Woche erst öffentlich geworden – hatte Kienzle in seine Bütt eingebaut. Er habe gehört, dass sich ein Neubau in der Höhe an die Nachbargebäude anpassen müsse. „Ich sehe sie schon vor mir“, so Kienzle, „die Twin Towers von Kornwestheim.“ Über das geplante Stadtmuseum, von dessen erster Idee bis zur Eröffnung – so sie denn überhaupt kommt – es rund 50 Jahre dauern dürfte, machte Kienzle auch seine Witze. „Ihr lacht noch einmal über den BER“, zeigte er mit dem Zeigefinger auf die Kornwestheimer. Ob Falschparker oder Feinstaub – viele Themen griff Kienzle auf. Und Landrat Dietmar Allgaier dürften in Abwesenheit auch die Ohren geklingelt haben, denn sein Wechsel von Kornwestheim nach Ludwigsburg war für den Bauern auf der Durchreise ebenso ein gefundenes Fressen. „Wir geben die Innenstadt nicht auf“, zitierte Kienzle den früheren Ersten Bürgermeister. „Die Innenstadt ist noch da, aber der Finanzbürgermeister ist weg.“