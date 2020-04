Kornwestheim Wenn ein Lehrer ins Kinderzimmer schaut

Kornwestheim - Not macht erfinderisch. Das gilt auch während der Corona-Pandemie. Und wer, wenn nicht Künstler, könnten die Chance nutzen, die Situation mit einfallsreichen Ideen zu überbrücken? Auch an der Städtischen Musikschule war man in den vergangenen Tagen und Wochen so kreativ wie noch nie, wenn auch in anderer Form als sonst, sagt Sabine Segmiller, die Leiterin.