Kornwestheim Wenn Erwachsene unterm Kiss-Dach trainieren

Zum Hintergrund: Seit 1986 schon bietet die Stadt den Lauftreff an – derzeit zweimal in der Woche, bis vor einigen Jahren sogar dreimal. Ideengeber war seinerzeit Hannes Reiber, Sportpädagoge und CDU-Stadt- und -Kreisrat. Geleitet wird der gut halbstündige Kursus aktuell von Steffen Kreft, Sportlehrer der Kindersportschule, und von der Sportmedizinerin Dr. Adelheid Schaldecker. Montagabends kommen im Freizeitpark je nach Wetter fünf bis zehn Sportlerinnen zusammen, Dienstagmorgens im Stadion an der Jägerstraße sind es bis zu 20. Nach einem Aufwärmtraining drehen die Teilnehmer ihre Runden unter freiem Himmel, machen zum Abschluss noch ein wenig Stretching und gehen dann wieder ihres Weges. Es ist ein ganz zwangloses Sporttreiben ohne Anmeldung oder die Erfassung von Daten.