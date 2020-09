Kornwestheim Wenn Kinder einer intensiven Pflege bedürfen

In der Regel werden Familien sehr plötzlich mit einer solchen Situation konfrontiert. Montanaro: „Manche Familien müssen erst einmal mit einem solchen Schicksalsschlag klarkommen, der meistens von heute auf morgen passiert.“

Für die Eltern eines intensivpflegebedürftiges Sohnes oder einer intensivpflegebedürftigen Tochter ist die Situation nicht nur eine große körperliche und psychologische Belastung, sondern auch mit einem hohen Aufwand verbunden. Zudem traut es sich nicht jede Familie zu, sich in medizinischer Hinsicht adäquat um ein solches Kind kümmern zu können. Andere wollen ihren Sohn oder ihre Tochter gerne zu Hause behalten, benötigen zwischendurch aber wegen Urlaub, Krankheit oder einem anderen Verhinderungsfall eine „Atempause“. Deshalb bietet die neue Einrichtung sowohl eine Pflege auf Dauer als auch übergangsweise an. „Die Türen für die Eltern sind dabei Tag und Nacht geöffnet. Sie können ihre Kinder jederzeit besuchen“, betont die stellvertretende Pflegedienstleiterin.

Für die Arbeit mit den schwer- und schwerstkranken Bewohnern, die in drei Schichten organisiert ist, müssen die Fachkräfte speziell ausgebildet sein. Derzeit wird für den Kornwestheimer Standort weiteres Pflegepersonal gesucht. Geeignete Kandidaten, die noch keine Erfahrung in der Intensivpflege von Kindern haben, werden entsprechend fortgebildet. Zudem betreut ein Arzt die Bewohner und hält regelmäßige Visiten ab.

Doch die medizinischen Aspekte sind nur eine Seite. Auch auf die Förderung, Erziehung und Bildung wird viel Wert gelegt, erklärt Jo-Ann Jones, die pädagogische Leiterin der Einrichtung. „Die Besonderheit bei uns ist die enge Verbindung von Pflege und Pädagogik. Wir ziehen an einem Strang“, sagt sie. Zwar sollen individuell gestaltbare Zimmer dafür sorgen, dass sich die Kinder nicht wie in der Klinik, sondern wie zu Hause fühlen. „Sie sollen aber, wenn möglich, nicht 24 Stunden im Bett verbringen“, sagt Jo-Ann Jones. So sind täglich entwicklungsgerechte Gruppenaktionen wie Basteln, Malen, Musizieren und Backen im Konzept vorgesehen. Außerdem werden eine Physio-, eine Ergo- und eine Logotherapie angeboten. Die Pflegekräfte begleiten die Kinder und Jugendlichen darüber hinaus in Kindergarten und Schule sowie zu Ausflügen.

Der Standort der Bärenstark GmbH in Kornwestheim ist einer von mehr als zehn in Deutschland. Die Firma mit Hauptsitz in Darmstadt wächst stetig. In Affalterbach ist als Teil der Unternehmensgruppe eine ambulante, mobile Kinderkrankenpflege beheimatet.