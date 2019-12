Kornwestheim Wenn Marianne und Karlheinz schreiben

Kornwestheim - Mit einem „Salam Aleikum, meine Brüder und Schwestern“ begann Autor Hasnain Kazim seine Lesung an der Robert-Franck-Schule. „Aber da, von wo ich komme, sagt man nur Moin“, fügte der Korrespondent des Nachrichtenmagazins Spiegel hinzu. In seinem zweistündigen Vortrag las der gebürtige Oldenburger Passagen aus seinem Buch „Post von Karlheinz: Wütende Mails von richtigen Deutschen – und was ich ihnen antworte“, redete über Hassmails und Bedrohungen, die er selbst bekommen hatte und diskutierte mit rund 200 Schülerinnen und Schüler über die Verwendung von Sprache. „Achtet darauf, was ihr sagt und wie ihr etwas sagt“, riet der 45-Jährige den Jugendlichen und präsentierte allerhand Beispiele aus seinem Buch, in dem eine Auswahl von Dialogen des Autors mit Menschen, die ihn mit Hassmails überschüttet hatten, nachgelesen werden kann. „Anfeindungen gab es schon länger, aber 2016 habe ich damit angefangen, allen Verfassern der Beleidigungen und Bedrohungen persönlich zu antworten“, erklärte Kazim.