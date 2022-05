Kornwestheim Wenn Quarantäne zu Komposition wird

Die „Mass of Liberty“ ist Dösers zweite Messe. Die von ihm komponierte Martinusmesse wurde im Jahr 2003 uraufgeführt. Für diese Arbeit hatte er sich seinerzeit freiwillig ins Exil, in ein Kloster, zurückgezogen. Das Komponieren sei für ihn „wie ein Spiel“. Er habe eine feste Anstellung, er habe viele Schüler, „ich muss nicht komponieren“. Aber es juckt ihn immer wieder in den Fingern. Wenn ein Text Grundlage der Komposition ist, dann „kaue ich die Zeilen bei Spaziergängen durch“, was allerdings bei der „Mass of Liberty“ der Quarantäne wegen nicht möglich war. Döser will den Rhythmus der Wörter erfassen, um sie in Musik umsetzen zu können. Im heimischen Musikzimmer wird zunächst mit Papier und Bleistift und der Instrumentationslehre gearbeitet, erst später wechselt Döser an den Rechner und vervollkommnet dort das Werk. Komponieren zählte Döser über viele Jahre nicht zu seinen Stärken. „Ich habe anfangs alles vernichtet, was ich geschrieben habe“, erzählt der 61-Jährige. Mit der Kantate „Zur Guten Beth von Reute“, die er Mitte der 1980er-Jahre für das Jubiläum eines Klosters schrieb, in dem seine Tante lebte, kam die Freude an dem, was er selbst erschaffen hatte. Für die Landeskunstwochen 1992 in Kornwestheim komponierte er die Kantate „Preiset ihr Völker unseren Gott“. Einige Instrumentalstücke sind im Laufe der Jahre auch entstanden, unter anderem zwei Orgelstücke, die er seiner Frau und seinen drei Töchtern widmete. Fünf Choralfantasien für Violoncello und Klavier aus der Feder von Döser erklingen am Sonntag in der St.-Martinus-Kirche ebenfalls. „Sie sind alle in einem anderen Stil geschrieben“, sagt er über diese Arbeit.