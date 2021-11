Kornwestheim - In einem Stuhlkreis sitzen zwölf Schüler. An allen möglichen Körperteilen tragen sie weiße Verbände, manche sind in knittrige, glänzende Rettungsdecken gewickelt. Ein Mädchen trägt eine Schlinge für ihren linken Arm. Auch wenn es nicht so aussieht: Den Schülern der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule (PMHG) geht es gut. Sie üben nur, denn sie werden zurzeit zu Schulsanitätern ausgebildet.