Kornwestheim Wenn zum Neujahrskonzert Blumen blühen

Emotionale Momente

Ludwig van Beethoven hat in seinem Quartett op. 16 dem Klavier eine ähnlich virtuose Rolle zugedacht wie in den etwas früher entstandenen Klaviersonaten op. 10. Besonderes Lob verdient dabei Pianistin Katrin Randecker. Der Flügel im Galeriesaal präsentierte sich seinerseits unbeschadet der Corona-Pause in altgewohnter Weise als obertonarm und uninspiriert. Randecker vermochte es dennoch, ihm die vielen Nuancen abzutrotzen, die für Beethovens rapide Wechsel der Stimmungen essenziell sind. Langjährige Besucherinnen und Besucher der Neujahrskonzerte, von denen viele im Publikum waren, erinnern sich sicher gern an das Klarinetten-Stück „Immer kleiner“ von Anton Schreiner, die erste Zugabe nach begeistertem Applaus.

Danach wurde es für eine Protagonistin der Galeriekonzerte richtig emotional. Sichtlich bewegt übergab Burkhart Zeh einen großen Blumenstrauß an Sophie Beutel. Sie verlässt nach zehn Jahren der Zusammenarbeit mit Zeh das Kulturmanagement der Stadt Kornwestheim und wechselt zum Landesseniorenrat. Sophie Beutel sprach ihrerseits von einer „sehr emotionalen Zeit“. Die zweite Zugabe richtete sich ganz allein an sie. Sie durfte direkt vor den Musikern vorne in der Mitte sitzen, statt wie in all den Jahren vorher bescheiden im Hintergrund tätig zu sein.