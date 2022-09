Aus diesem Anlass werden bundesweit Veranstaltungen stattfinden, bei denen Bahn und Schienen in den Mittelpunkt gestellt werden. Auch der Kornwestheimer Rangierbahnhof beteiligt an den Aktionstagen und öffnet am Samstag, 17. September, von 10 bis 15 Uhr seine Tore. Geplant sind Führungen in und um den Bahnhof, sowie ein Überblick zur DB Cargo AG als Arbeitgeberin und den verschiedenen Berufsbildern. Auch ein Kinderschminken wird es geben.