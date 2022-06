Wer teilnehmen will, muss ein Formular ausfüllen. Dieses liegt bei der Bürgerinformation im Rathaus Kornwestheim aus oder ist auf der städtischen Homepage unter kornwestheim.de/blumenschmuckwettbewerb zu finden. Die Frist zur Anmeldung endet am Donnerstag, 30. Juni. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 2021 teilgenommen haben, brauchen sich nicht mehr anzumelden. Sie sind automatisch mit dabei. Die Auszeichnung der Siegerinnen und Sieger erfolgt am Dienstag, 18. Oktober, im Martinisaal der St.-Martinus-Gemeinde.