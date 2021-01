Betreuung orientiert sich am normalen Stundenplan

Die Kornwestheimer Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, die ein Kind ansonsten in der Schule betreut wird, teilt die Stadt mit – ergo, in der es auch sonst in der Schule beaufsichtigt worden wäre. Es sind also die Zeiten nach Stundenplan einschließlich der Ganztagsangebote sowie der kommunalen Betreuungsangebote abzudecken. Der Anteil der Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, liegt aktuell bei 25 Prozent.