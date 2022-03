Kornwestheim Wer kann Wohnraum bereitstellen?

Die Verwaltung beantwortet Fragen

Bei Fragen zu Unterbringung, Anmeldung im Bürgerbüro und Registrierung in der Ausländerbehörde ist der Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung zuständig (E-Mail an sicherheit.ordnung@kornwestheim.de; Rufnummer: 0 71 54 / 202-8331 oder -8338). Bei Fragen zur sozialen Betreuung können sich Flüchtende an die Stabsstelle Soziales und Teilhabe (E-Mail: soziales.teilhabe@kornwestheim.de; Telefon: 0 71 54 / 202 8423) wenden.