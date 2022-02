Kornwestheim Wie die Technik zu den Zügen kommt

Seit dem Jahr 2017 werden die Honigbienen unter dem Dach der DB RegioTec produziert. Im vergangenen Jahr ist die Werkstatt von Stuttgart nach Kornwestheim umgezogen. Tür an Tür befindet sie sich nun mit der Lokomotivwerkstatt von DB Cargo an der Stammheimer Straße. Die einen reparieren die Loks, und die anderen bauen die Spezialanfertigungen für die kleinen Fahrzeuge, die sich problemlos auch zwischen zwei Zügen bewegen können, um möglichst nah an den Einsatzort zu kommen. Den Untersatz, eine Art elektrisch betriebener Kleinlaster, kauft die DB RegioTec zu. Derzeit kümmern sich die 24 Beschäftigten, darunter vier Auszubildende, der Kornwestheimer Werkstatt um die Aufbauten, die übrigens auch auf Schienenfahrzeuge montiert werden können. 18 verschiedene Module sind im Laufe der Jahre entstanden – ganz so, wie es sich die Kunden wünschen. In Gesprächen mit ihnen erörtert Produktmanager Erdem Pektas (36), welche Anforderungen die Anlagen erfüllen sollen. Dann wird in der Kornwestheimer Werkstatt getüftelt, geschweißt, geschraubt, bis der Bausatz den Kundenvorstellungen entspricht. Die Bahn spricht gerne von ihrer Ideenschmiede in der Stammheimer Straße. Gerade steht eine Öltheke zur Auslieferung bereit, mit deren Hilfe an Fahrzeugen Öl abgesaugt und nachgefüllt werden kann, ohne dass die gleich in die Werkstatt müssen.