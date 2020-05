Kornwestheim Wer profitiert von niedrigeren Mieten?

Das Prinzip des „preiswerten Wohnraums“ ist eigentlich denkbar einfach. Wer seit dem Gemeinderatsbeschluss 2016 in Kornwestheim ein Mehrfamilienhaus baut oder eines erweitert, muss 20 Prozent der neu geschaffenen Wohnfläche mindestens 15 Jahre lang günstig vermieten. An einem Rechenbeispiel: Baut ein privater Bauträger ein Objekt mit einer Fläche von 500 Quadratmetern, verpflichtet er sich, davon 20 Prozent, also 100 Quadratmeter, vergünstigt zu vermieten. Bei 30 Prozent würde die Fläche auf 150 Quadratmeter steigen. „Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, es gab nie Probleme“, sagt der Erste Bürgermeister Daniel Güthler und verweist auf die Bauprojekte unter anderem in der Rosensteinstraße und der Bolzstraße. Entgegen des Antrags der SPD empfiehlt die Verwaltung eine Beibehaltung der Bindungsdauer von 15 Jahren und nicht die geforderten 30 Jahre. Damit könnten Sozialdemokraten durchaus leben, so der Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Gritz.