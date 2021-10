Emotional-nostalgische Komponente

Neben dieser emotional-nostalgischen Komponente rundet ein guter Schuss Technik- und Wirtschaftsgeschichte die Ausstellung ab. „Baden-Württemberg ist voll von Produkten und Erfindungen, die in vielen Haushalten standen, im Alltag vorkamen, mit denen die Menschen aufgewachsen sind, manchmal wissen die Leute gar nicht, dass dieses oder jenes Produkt quasi ums Eck gefertigt wird oder wurde“, sagt Saskia Dams. „Das wollen wir hier zugänglich machen.“ Etwa 400 Exponate versammeln die Museumsleiterin und ihr Team auf rund 320 Quadratmetern in dem Kornwestheimer Museum, thematisch in mehrere Bereiche untergliedert – da gibt es hier Spielzeug, da die Sparte Mobilität und so fort. Dass sie den Aufbau klasse findet, gab dann auch die Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck unlängst zu Protokoll, als sie der im Aufbau befindlichen Schau einen Besuch abstattete.