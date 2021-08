Kornwestheim Wer will mitgärtnern?

Für das gemeinschaftliche Gärtnern in der Innenstadt stellt die Stadt eine Fläche an der Westseite der S-Bahn Gleise zur Verfügung. Der bisher ungenutzte Bereich soll sich so in eine grüne und lebensfreundliche Umgebung verwandeln. Die Stadt unterstützt bei der Vorbereitung der Fläche, inklusive der Verlegung eines Leerrohrs für einen möglichen Wasseranschluss, bei der Findung der Gruppe und den ersten Treffen und bei der Beantragung von Fördermitteln und der Suche nach Sponsoren. Die anschließende Organisation soll aber im Sinne des Grundgedankens den Kornwestheimern überlassen werden. Das heißt, die Hobby-Gärtner sind in der Gestaltung der Fläche komplett frei. Die Stadt möchte nur darauf achten, dass keine Kleingarten-Siedlung entsteht. Denn der Schwerpunkt soll auf gemeinsamem Arbeiten liegen, auf bewusstem Konsum und umweltschonender Produktion.