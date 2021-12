Der Kornwestheimer Wertstoffhof bleibt am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Januar geschlossen. Durchgehend geöffnet hat – außerhalb der Feiertage – der Wertstoffhof Burghof Plus in Vaihingen/Enz. Alle Termine und Öffnungszeiten sind online abrufbar unter www.avl-ludwigsburg.de.