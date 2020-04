Kornwestheim Wertstoffhof tritt auf die Bremse

Besonders prekär: Im Frühjahr und um die Osterferien, in den bei vielen traditionell der Frühjahrsputz ansteht, herrscht Hochbetrieb. In den Zeiten von Kurzarbeit und Homeoffice werden freie Zeit und Pausen für Renovierungen, Verschönerungen oder zum Entrümpeln genutzt. Durch die begrenzten Kapazitäten habe das Personal an einigen Tagen sogar Wartende wegschicken müssen, blickt Tilmann Hepperle zurück. „Da kann ich den Ärger auch verstehen, wenn Kunden lange in der Schlange standen und dann wieder umdrehen müssen. Aber wir arbeiten an einer bestmöglichen Lösung“, sagt der AVL-Geschäftsführer.

Am Wasserturm geht der Plan offensichtlich auf. In freundlichem Ton weisen zwei Mitarbeiter den jungen Fiesta-Fahrer an, in welchen Container er seinen Elektroschrott und seine alten Leuchtstoffröhren werfen soll. Gesagt, getan: Nach einem kurzen Dankeschön ist er fertig, steigt ein und per Handzeichen wird auch schon der nächste Pkw auf den Hof geleitet. Um den Andrang auch im Notbetrieb zu schultern, setzt der Wertstoffhof auch auf Flexibilität. So tummeln sich auf dem Gelände Teams aus drei statt zuvor nur zwei Mitarbeitern. Wenn die Kunden Stoffe unterschiedlicher Art abliefern und sich dabei nicht in die Quere kommen, könnten so auch zwei Pkw gleichzeitig bedient werden, erklärt Thomas Menges. „Wir versuchen die Abläufe stetig zu verbessern. Und setzen dabei auf eine transparente Kommunikation mit den Kunden“, sagt er.

Als ein Transporter sich dem Wertstoffhof nähert, geht Menges Kollege entschlossen auf den Fahrzeugführer zu und verweist ihn darauf, telefonisch einen Termin auszumachen. Denn wenn der Wertstoffhof nach der Mittagspause wieder öffnet, nehmen sich die Mitarbeiter den größeren Mengen von Privatleuten und gewerblichen Kunden an. „Wir machen einen guten Job in der Situation, aber planen nicht allzuweit in die Zukunft, weil sich ständig etwas ändern kann“, sagt Menges und verabschiedet sich mit seinen Kollegen in die verdiente Mittagspause.