Kornwestheim - Ab dem heutigen Donnerstag Donnerstag, 2. April 2020, ermöglicht die Abfallverwertungsgesellschaft Ludwigsburg (AVL) wieder Anlieferungen auf einigen Wertstoffhöfen, unter anderem auch auf dem am Wasserturm in Kornwestheim. „Damit bieten wir vor allem eine Entsorgungsmöglichkeit in dringenden Fällen, zum Beispiel bei Umzügen, Wasserschäden, Wohnungsauflösungen oder für Gewerbebetriebe“, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor einigen Tagen waren die Wertstoffhöfe aufgrund der rasanten Verbreitung des Coronavirus’ und eines enorm hohen Besucherandrang vorübergehend geschlossen worden. Allerdings: Die Wertstoffhöfe öffnen nur im Notbetrieb, mit eingeschränktem Angebot und zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen. Geöffnet ist lediglich von 9 bis 12 Uhr, und das auch nur von Montag bis Freitag. Zudem stehen die Wertstoffhöfe nur Privatkunden mit Pkw (keine Anhänger, keine Transporter) zur Verfügung. Angenommen werden zudem lediglich sperrige Abfälle wie Möbelholz, Altmetall, Elektroaltgeräte, Restsperrmüll sowie „Rund- und Flach-Müll“. Gewerbebetriebe, Umzugsfirmen sowie Privatkunden mit Anhänger oder Transporter und private Anlieferer von mineralischen Abfällen – zum Beispiel Bauschutt – müssen einen Termin unter Telefon 0 71 41 / 9 56 52 05, erreichbar montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, vereinbaren. Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen hat die AVL getroffen: Es wird jeweils nur ein Fahrzeug auf den Hof gelassen. Wartende Kunden müssen sich in eine Autoschlange einreihen und im Auto bleiben, bis sie zur Anlieferung auf das Gelände gewunken werden. Zu anderen Personen ist ein Abstand von zwei Metern zu halten. Die AVL bittet zudem darum, Wertstoffhöfe nur in dringenden Fällen aufzusuchen und die Wertstoffhof-Karte mitzubringen. Das Servicecenter ist unter der Rufnummer 0 71 41 / 1 44 28 28 zu erreichen. Neben dem Wertstoffhof in Kornwestheim haben auch die Einrichtungen Bottwartal (Steinheim) und Ellental (Bietigheim-Bissingen) geöffnet.