Kornwestheim - In dieser Woche rücken die Bauarbeiter in der Westrandstraße an. Sie richten den Bereich zwischen der Friedenstraße und der Münchinger Straße. Aber auch weiter südlich seien Sanierungsarbeiten dringend erforderlich, mahnte jüngst Stadtrat Hans-Joachim Schmid im Ausschuss für Umwelt und Technik. Im Bereich des Containerbahnhofs bis hin zu Bundesstraße 27 a gebe es Risse und Absenkungen. Auch die Randstreifen müssten gerichtet werden. Die Stadtverwaltung sagte jetzt zu, die Arbeiten „zeitnah“ ausrichten zu lassen.