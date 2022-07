Kornwestheim Wettbewerb im Kanufahren: Entspannt oder auf Zeit

Vorne mitmischen konnte die Kornwestheimer Besetzung beim diesjährigen Bodensee-Kanu-Marathon zwar nicht. Bernd Liebehenschel, der in Kornwestheim wohnt und für den Stuttgarter Kajak-Club an den Start des Halbmarathons ging, belegte den 46. Platz von 51 Teilnehmern. Eine bessere Platzierung war allerdings nicht sein Ziel. Mit dabei sein und ankommen war alles, was für ihn zählte.