Kornwestheim Wetter vermiest den Bauern die Ernte

Jetzt gerade wird in der Region zum Teil auch schon der Mais gehäckselt, der für die Silage verwendet wird. Dabei rechnet Bayha mit einem Ertrag, der 15 bis 20 Prozent geringer ausfällt als üblich. „Dem Mais hat es an Wasser gefehlt“, erklärt der Landwirt. In den vergangenen Monaten habe es insgesamt schlichtweg zu wenig geregnet. Die Niederschläge in den vergangenen Wochen seien zu wenig gewesen und zu spät gekommen. „Insgesamt ist Kornwestheim in diesem Jahr eher schlecht weggekommen“, meint Bayha in Bezug auf das Wetter. In anderen Orten in der Umgebung sei dagegen diese Saison mehr Regen gefallen.