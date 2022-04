Kornwestheim Whatsapp-Betrüger bestehlen Senior

In der Folge ergab sich ein Nachrichtenaustausch, in dessen Verlauf der „Sohn“ den 78-Jährigen zu mehreren Überweisungen aufforderte. Der 78-Jährige überwies daraufhin tatsächlich mehrere Tausend Euro an unterschiedliche Konten, die die Betrüger ihm übermittelten. Erst als sich sein tatsächlicher Sohn bei ihm telefonisch meldete, flog der Betrug auf. Zwei Überweisungen konnten nachträglich gestoppt und rücküberwiesen werden, es entstand jedoch am Ende ein Schaden von über 2000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen übernommen.