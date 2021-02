Kornwestheim Wichtig ist die Frage nach dem bevorzugten Nasenloch

In Zweiergruppen machen sich die Freiwilligen auf, sich gegenseitig an die Nase zu gehen und Abstriche zu üben, wie es Klier an Fahrin vorführte – der Aerosole wegen am offenen Fenster. Wie nochmals Handschuhe, Kittel und Brille anziehen – und wie ausziehen, ohne sich zu kontaminieren? „Das am meisten Verunreinigte zuerst weg, also der Kittel“, so Klier. Fahrin rät: „Fragen Sie stets, welches Nasenloch die Besucher hergeben wollen. Achtsam sein, manche weichen etwas zurück.“ Die Stäbchen seien nicht nach oben, sondern relativ gerade einzuführen, bis an die hintere Wand der Nasopharynxhöhle. „Vorsichtig drehen, von fünf rückwärts zählen, langsam herausziehen.“ So manches Auge der sich Testenden tränt. „Vollkommen normal!“, sagt die Qualitätsexpertin Weinlein.