Kornwestheim Wichtige Termine fürs neue Jahr

Kultur mit Matthias Richling

Zu einem Abend der Kultur mit dem Kabarettisten Matthias Richling will der Stadtausschuss für den 4. März ins K einladen. Die Musikvereine haben ihre Jahreskonzerte so terminiert: Sängerlust am 12. März, Städtische Orchester am 9. April, Liederkranz am 7. Mai, Sinfonieorchester der Städtischen Orchester am 23. Oktober und Männergesang am 5. November. Das Wohltätigkeitskonzert der Städtischen Orchester findet sich unterm 12. November im Terminkalender, das Adventskonzert der Chorbühne unterm 26. November.