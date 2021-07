Kornwestheim Widerstand gegen die Kita Ost II bleibt

Die Gewinnoptimierung sei höchstes Ziel des Investors

Die Nachbarn stören sich nicht an dem Bau einer Kita, sondern insbesondere an der Größe des Gebäudes, die über das hinausgehe, was der Flächennutzungsplan hergebe. Es seien, so die Kritiker, nur deshalb so viele Wohnungen geplant, weil der Betreiber der Kita und der Investor – beide Unternehmen sind eng miteinander verbandelt – den Gewinn optimieren wollten. Die Stadt Remseck argumentiert auch mit fehlendem Wohnraum in der Region. Wenn dem so sei, so die Kritiker, dann hätte die Stadtverwaltung auch andernorts nach Flächen suchen müssen. Das sei aber nicht geschehen. Die Nachbarn gehen nicht davon aus, dass im Zentrum von Pattonville eine größere Zahl an Wohnungen mit einem günstigen Mietzins geschaffen wird. „Da die Vermarktung der entstehenden Wohnungen komplett in privater Hand liegt, darf bezweifelt werden, dass tatsächlich dem Wunsch nach bezahlbaren Wohnungen entsprochen wird.“ In dem Widerspruch wird der Stadt Remseck zudem vorgeworfen, dass sie es unterlassen habe, nach einem anderen Betreiber der Kita Ausschau zu halten, der sein Vorhaben nicht mit dem Bau von so vielen Wohnungen verknüpfe.