Kornwestheim Wie der Apfel zum Bio-Zertifikat kommt

15 Sorten von Elster und Gala bis zu einer neuen Sorte namens Natyra, die eigens für den Bio-Anbau gezüchtet worden ist, pflanzt Sperling auf der Plantage zwischen Kornwestheim und Mühlhausen an. Mitte Juli beginnt das Pflücken bei den frühen Sorten, im Oktober sind die letzten Früchte von den Bäumen. Je nach Baum, Sorte und Wetterbedingungen kann Sperling pro Baum bis zu zwölf Kilogramm im Jahr ernten. Das Obst wird bis zum Verkauf in Biomärkten, vereinzelten Rewe- und Edeka-Märkten sowie auf den Wochenmärkten in einer Halle in Möglingen fachgerecht bei einer Temperatur von 0,5 Grad plus eingelagert. So halten die Äpfel bis zu einem Jahr. Der Aufwand, der für die Produktion betrieben wird, soll sich schließlich auch lohnen.