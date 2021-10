Kornwestheim Wie der Keeper zum Sieg verhalf

Auch sein Coach Alexander Schurr hat an die Stärken seines Schlussmanns und seines Teams geglaubt. Zweimal habe die Mannschaft gegen favorisierte Teams stark mitgehalten und dann doch in den Schlussminuten die Partien noch verloren. Diesmal wollte er nicht noch einmal ohne Punkte in die Kabine gehen. Einen Zaubertrank habe er seinen Jungs unter der Woche nicht verabreicht, aber die klare Botschaft, dass „sie es können“. Und dann war gegen Oppenweiler/Backnang alles ganz anders. „Wir waren von Beginn an sehr klar im Kopf, haben die beiden Kreisläufer aus dem Spiel genommen und waren auf jeder Position torgefährlich“, sagt Schurr. Auch Kevin Wolf, der zuletzt neunmal für den HCOB getroffen hatte, kam nur auf zwei Treffer. Überhaupt lieferte der Favorit, der in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg in die 2. Bundesliga gescheitert war, eine enttäuschende Leistung ab. „Wir haben uns in der Abwehr zu weit auseinanderziehen lassen. Dadurch haben wir die Ordnung verloren. In Summe war das ein gebrauchter Tag“, analysierte Coach Matthias Heineke.