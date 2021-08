Kornwestheim Wie die Würfel im Leben manchmal so fallen

Am kommenden Sonntag folgt der zweite Auftritt. Einige Musiker stoßen neu hinzu, das Gros ist wieder dabei. Gemäß der alten Musikerweisheit „Wer probt, kann nichts“ belassen es die Profis aus dem Großraum Stuttgart auch dieses Mal bei einer einzigen Übungseinheit. „Wir wissen alle, um was es geht“, sagt Gunnar Dieth. Mit dabei sind unter anderem Cherry Gehring, Keyboarder der Band Pur, und Saxofonist Joachim Keck, der unter anderem an der Städtischen Musikschule Kornwestheim unterrichtet. Die Big Band wird bei ihrem Auftritt in Neckarsulm aus fünf Saxofonen, vier Posaunen, vier Trompeten, Bass, Gitarre und Schlagzeug bestehen. Stücke von Count Basie, Frank Sinatra, Paul Anka oder von dem jüngst verstorbenen Bill Ramsey werden die Crazy Dices beim Neckarsulmer Kultursommer spielen. Für die Musiker, sagt Dieth, sei es ein besonderer Reiz, in einer Konstellation zu spielen, die so schnell nicht mehr zusammenkommt. Und natürlich fühle es sich nach der langen Zwangspause ohnehin gut an, gemeinsam vor Publikum ein Konzert zu geben, so der Kornwestheimer Orchesterleiter.