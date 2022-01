Kornwestheim Wie groß darf eine neue Schule werden?

Fragen auf all diese Antworten finden sich im September vorgelegten „Nutzerbedarfsprogramm“. Einen Tag vor Heiligabend legte die Fraktion Grüne/Linke dem Gemeinderat einen umfangreichen Antrag mit 16 Punkten vor, in dem sie Änderungswünsche vorbringen – nicht gerade zur Begeisterung der anderen Stadträte, wie sich am Dienstagabend bei der Beratung im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) zeigte. Stadträtin Susann Boll-Simmler (Grüne) verteidigte das Vorgehen ihrer Fraktion. Die Kinder und Jugendlichen würden viel Zeit in der Schule verbringen, die immer mehr vom Lern- zum Lebensort würde. Deshalb müsse sich der Gemeinderat auch die Zeit nehmen und genau hinschauen, was für die Schülerinnen und Schüler gut sei. Außerdem baue man nicht für die nächsten 10,15 Jahre, sondern für eine Nutzungsdauer von 60, 70 Jahren.