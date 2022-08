Kornwestheim Wie gut kennen sich Schüler mit Impfen aus?

Impfen soll bei Social Media präsenter werden

Die Gymnasiasten J1 und die Schülerinnen und Schüler der Social-Media-Gruppe, die das Projekt einfallsreich beworben hatten, freuten sich über 100 Euro für ihre Kasse. Das Berufskolleg Fremdsprachen BKFR1 wurde mit 200 Euro für die maximale Anzahl an kontrollierten Impfbüchern sowie an vollständig ausgefüllten Fragebögen belohnt. Trotz Schwierigkeiten an der Schule durch Umbau, Homeschooling, Prüfungsphase und der Coronapandemie war es für die Rektorin Catrin Denz sehr wichtig, das Projekt zu unterstützen: „Vielen jungen Menschen ist es nicht bewusst, wie wichtig das Impfen ist. Es muss mehr auf Social Media laufen.“ Sie hätte sich eine noch höhere Beteiligung gewünscht.