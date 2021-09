Kornwestheim Wie gut kommt Olaf Scholz an?

Denken Sie, der SPD-Höhenflug hält an?

Ich erinnere mich, dass wir vor vier Jahren, unter Kanzlerkandidat Martin Schulz, schon einmal gut dabei waren – und dann noch Verluste hinnehmen mussten. Auch wenn es diesmal nicht mehr soweit hin ist zur Wahl wie damals, so erlaube ich mir noch keine übermäßige Freude. Wir machen weiter und kämpfen. Jubeln werde ich, wenn am Abend des 26. Septembers das Wahlergebnis so ist, wie es jetzt die Umfragen hoffen lassen.

Wünschen Sie sich einen Kanzler Scholz oder hätten Sie lieber einen anderen SPD-Kandidaten gesehen?

Was unser Kornwestheimer Fraktionsvorsitzender Hans-Michael Gritz im Sommerinterview Ihrer Zeitung zu einer ähnlichen Frage gesagt hat, gilt auch für mich: Ich bin nicht der euphorischste Olaf Scholz-Fan. Aber ich schätze seine Kompetenz und Erfahrung. Das Verhältnis der SPD zu Olaf Scholz war noch nie das einer heißblütigen Liebe. Aber: Er ist kompetent, zieht den Wahlkampf gut durch. Er ist eine gute Wahl als Kanzler.

Die CDU versucht, die SPD anzugreifen, indem man einen Linksruck unterstellt, sobald Scholz Kanzler ist…

Das ist lächerlich. Im Gegensatz zur CDU hatte die SPD einen Programmprozess und Digitalkonferenzen, unser Programm ist das Programm der ganzen Partei, nicht das Programm von Kevin Kühnert und Saskia Esken. Wenn Saskia Esken übrigens so eine Gefahr für die Demokratie ist, wieso hat die CDU die große Koalition – sie sitzt seit eineinhalb Jahren im Koalitionsausschuss – dann nicht beendet? Die CDU sollte lieber mal darüber nachdenken, was jemand wie Maaßen in ihren Reihen zu suchen hat.