Kornwestheim Wie heiß wird der Winter für die Wirte?

Infrarotstrahler und elektrische Heizkissen könnten um Einsatz kommen

In Ludwigsburg begannen kürzlich ebenfalls Überlegungen im Rathaus, sie nun übergangsweise zuzulassen. „Die Unterstützung unserer Gastronomie und unseres Einzelhandels ist mir in dieser schwierigen Zeit sehr wichtig“, sagte der Oberbürgermeister Matthias Knecht. Aber als nachhaltige Stadt dürfe man auch ökologische Aspekte „nicht einfach über Bord werfen“. In Ludwigsburg arbeiten sie daher an Konzepten, neben besonders umweltschädlichen Gas-Heizpilzen etwa elektrische Varianten zum Einsatz zu bringen, Infrarotstrahler oder elektrische Heizkissen. Kornwestheim hat in der jüngeren Vergangenheit als Kommune das Thema Klimaschutz ebenfalls stark in den Vordergrund gerückt, der flächendeckende Einsatz von Heizpilzen könnte also durchaus nicht jedem in der Verwaltung und im Gemeinderat schmecken. Indes: Verboten sind die „Pilze“ in Außenbereichen in der Stadt momentan nicht einmal, berichtet die Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Allerdings sei die Außengastronomie während der Wintermonate beschränkt, heißt es aus dem Kornwestheimer Rathaus weiter. Das muss aber nicht so bleiben, folgt man den Worten der Oberbürgermeisterin.