Kornwestheim „Wie in einem Neuwagen“

Die Orgel klingt auf der Empore wesentlich besser. Vorher wurde der Klang vom Chorraum begrenzt, jetzt kann er wirklich den ganzen Raum füllen. Beim Intonieren sind die Pfeifen so geöffnet worden, dass der Klang nun runder ist. Das hängt damit zusammen, dass das Klangideal heute ganz anders ist – unsere Orgel ist jetzt so, wie man eine Orgel heutzutage konzipieren würde. Das Spielen fühlt sich auch ganz anders an: Die Verbindungen zwischen Tasten und Pfeifen waren schon ausgeleiert und jetzt sind sie wieder straff. Bei einem Auto würde ich sagen: Man hat das Gefühl, einen Neuwagen zu fahren.